Sternsinger brauchen Unterstützung

Königin oder König sein, Gutes tun und die Welt verbessern

Für die kommende Dreikönigsaktion sucht die Pfarre Hörbranz Mädchen und Jungen (idealerweise ab der 4. Volksschulklasse) , die sich bei den Sternsingern engagieren möchten. Die kleinen und großen Königinnen und Könige werden am 4. und 5. Jänner 2024 im Einsatz sein. Darüber hinaus werden erwachsene Begleitpersonen gesucht, die ehrenamtlich die Sternsingergruppen begleiten.

Anmeldeformulare liegen in der Kirche am Schriftenstand auf, werden in den Schulen ausgegeben und sind auf der homepage www.pfarre-hoerbranz.at abrufbar. Ausgefüllte Formulare können im Pfarramt Hörbranz, Lindauer Str. 50, bis spätestens 27.11.2023 abgegeben werden.