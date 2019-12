Sternsinger bei Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch

Sternsingergruppen aus allen Bundesländern haben am Montag Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Besuch abgestattet, wie Kathpress meldet. Der Bundespräsident dankte den Kindern für ihr Engagement bei der freiwilligen Tätigkeit und lobte ihr Durchhaltevermögen. Rund 85.000 Sternsinger ziehen bis zum 6. Jänner durch ganz Österreich und sammeln Spenden.

Am Auftakttag der Sternsingeraktion, dem 27. Dezember, hatten die Sternsinger Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) besucht. Am Neujahrstag sind Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg an der Reihe. Am 1. Jänner wird zudem eine Sternsingergruppe aus der burgenländischen Pfarre Ollersdorf am Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus im Petersdom teilnehmen.