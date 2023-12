STERN.stunden in Doren für den guten Zweck

Drei stimmungsvolle STERN.stunden im nun vergangenen Dezember bei den Kapellen im Dorf veranstaltete das Team von „Unser KleinWien“ in Doren.

Die Idee, die Kapellen der einzelnen Weiler wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken und mit besinnlichen Gedanken und Texten und vorweihnachtlichen Klängen ein wenig innezuhalten, wurde im Jahr 2022 ins Leben gerufen und nun mit großer Freude der Beteiligten fortgesetzt.

Die Kapellen Brenden, Moos und Sulz erwiesen sich so auch im Jahr 2023 als Treffpunkt für Jung und Alt. Die STERN.stunden wurden von verschiedenen Ensembles des MV Doren, der Kinderkapelle Wirbelwind, dem Sulzer Chörle, Johann Giselbrecht mit seiner Mundharmonika und Elisa und Manuela Vögel feierlich mitgestaltet.

Bei Glühmost, Punsch und Lebkuchen genossen zahlreiche Besucher:innen die schöne Atmosphäre am Feuer. Doch diese geselligen Stunden der Dorfbewohner:innen brachten auch Licht in die Leben jener, denen es nicht so gut geht.