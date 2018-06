Sterbender Schwan fliegt durch den Platz in Nüziders

Die "Schwalbe des Jahres" im Amateurfußball passierte im Spitzenspiel vor 500 Fans zwischen FC Nüziders und FC Klostertal. Mehr in den Videos.

Nüziders traf am 10. Juni in der 25. Runde der 2. Landesklasse zuhause auf Klostertal. In einem torreichen Spiel vor ca. 450 Zuschauern gelang Nüziders ein klarer 5:0 (3:0) Sieg.