Stelle deine Frage an unseren Klubhaus-Studiogast: Sektor 7

Die Tonight-Show Klubhaus lädt jeden Samstagabend spannende Gäste zum Interview ins Studio ein. Unteranderem haben schon Gäste wie Schauspielerin Laura Bilgerei, Bundespräsidenten-Kandidat und Musiker Dominik Wlazny (alias Marco Pogo) und der Ö3-Callboy Gernot Kulis auf der korallenroten Couch neben Host Jogi Platz genommen.

Was wolltest du schon immer von der Band Sektor 7 wissen?

In der nächsten Folge von Klubhaus ist die Crossover Black Metal Band Sektor 7 zu Gast. Du willst unserem Gast selbst eine Frage stellen? Dann schick sie uns und mit etwas Glück wird deine Frage bei der offenen Runde an der Klubhaus-Bar – powered by Fohrenburger – gestellt.