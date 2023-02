Stelle deine Frage an unsere Klubhaus-Studiogäste: Sandra & Veithi

Die Tonight-Show Klubhaus lädt jeden Samstagabend spannende Gäste zum Interview ins Studio ein. Unter Anderem haben schon Gäste wie Schauspielerin Laura Bilgerie, Hanno Pinter von den Monroes und Ex-Morddezanatsleiter Norbert Schwendinger auf der korallenroten Couch neben Host Jogi Platz genommen.

Was wolltest du schon immer von den Frühstücksmoderatoren Sandra & Veithi wissen?

In der nächsten Folge von Klubhaus sind die Frühstücksmoderatoren von Antenne Vorarlberg, Sandra und Veithi zu Gast. Du willst unseren Gästen selbst eine Frage stellen? Dann schick sie uns und mit etwas Glück wird deine Frage bei der offenen Runde an der Klubhaus-Bar – powered by Fohrenburger – gestellt.