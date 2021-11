Stell deine Frage an Isabella Canaval

Ob On Stage oder On Air – die Moderatorin weiß, wie’s geht. Schick uns jetzt deine Frage an sie und gewinne ein Partyfass.

Stelle deine Frage an unseren Klubhaus-Studiogast: Isabella Canaval

Jede Woche begrüßen die Hosts Jogi und Pascal neue Gäste in der Tonight-Show Klubhaus. Auf der korallenroten Couch werden dabei im Talk bereits viele Fragen beantwortet, doch es gibt sicher die eine oder andere Frage, die dir noch fehlt. Hier ist deine Chance: Welche Frage liegt dir auf der Zunge?

Was wolltest du schon immer von Moderatorin Isabella Canaval wissen?

In der nächsten Folge von Klubhaus ist Isabella Canaval zu Gast. Schick uns deine Frage und mit etwas Glück wird deine Frage bei der offenen Runde an der Klubhaus Bar – powered by Fohrenburger – gestellt. Denn die fünf besten, interessantesten, kuriosesten Fragen werden von Jogi und Pascal aufgegriffen und von Isabella beantwortet.

Sende jetzt deine Frage an klubhaus@russmedia.com.

Gewinne ein 5 Liter Bierfass!

Unter allen eingesendeten Fragen verlosen wir ein 5 Liter Partyfass Bier von der Fohrenburger Brauerei. Also gleich Frage überlegen und einsenden.

Stefanie hat schon ein 5 Liter Bierfass abgestaubt. Sei du der nächste Gewinner!