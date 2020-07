Steinschlag an der Roten Wand - Wanderer verletzt

Ein 26-jähriger Wanderer wurde am Freitag bei einer Tour auf die Rote Wand von einem Stein getroffen und verletzt.

Die Gruppe ging auf dem steilen Wanderweg oberhalb der Klesenza Alpe in Richtung Gipfel. Sie befanden sich gerade auf einer Seehöhe von 2.270 Metern, als gegen 11:45 Uhr von oben ein Stein mit ca. 20 cm Durchmesser in ihre Richtung fiel und den Mann am linken Schienbein traf. Der Bergsteiger erlitt dabei ein tiefes Cut am linken Schienbein.