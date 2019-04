Steimle sorgt vor Auftritt gegen Froome für ersten Saisonsieg

Jannik Steimle gewinnt für den heimischen Radrennstall das erste Straßenrennen und das vor dem Auftritt gegen Profi Christopher Froome.

Es wartet die Tour of the Alps: Team Vorarlberg Santic mitten im Kampf Froome gegen Nibali!

Die letzte Rundfahrt vor dem ersten Saisonhöhepunkt mit der Tour of the Alps (22.-26.04) war eine wahre Härteschlacht. Temperaturen um den Gefrierpunkte und zwei Halbetappen zum Abschluss in den Ardennen. Jannik Steimle siegt am Nebenschauplatz beim 33. Burggener Straßenpreis (GER).