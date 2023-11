Steigt Michelle Obama gegen Trump in den Ring?

Wird es ein Obama-Comeback geben? Neuesten Umfragen zufolge steht es um die Beliebtheit von Präsident Joe Biden (80) nicht gut, und Spekulationen um eine mögliche Kandidatur von Ex-First-Lady Michelle Obama nehmen Fahrt auf.

Umfrageergebnisse werfen Fragen auf

Die Diskussionen entflammten am vergangenen Wochenende, als eine Umfrage der "New York Times/Sienna College" ernüchternde Zahlen für Biden offenbarte. In einigen entscheidenden „Swing States“ hat nun Ex-Präsident Donald Trump (77) die Nase vorn. Biden liegt in Nevada um elf Prozentpunkte zurück, in Georgia sind es sechs Prozent, während er in Arizona und Michigan jeweils einen Rückstand von fünf Prozent und in Pennsylvania von vier Prozent hat. All diese Staaten konnte Biden bei den Wahlen 2020 für sich entscheiden. Zudem äußern aktuell nur 39 Prozent Zufriedenheit mit Bidens Amtsführung.