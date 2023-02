Steigende Energiekosten im Fokus

Experten der illwerke vkw und des Energieinstituts erklären die Zusammenhänge am Energiemarkt und zeigen Alternativen auf.

Lingenau. Fundierte Antworten zum Thema steigende Energiekosten liefert der Infoabend am 7. März 2023 in Lingenau. Wie ist es um die Versorgungssicherheit in Vorarlberg bestellt? Reichen Strom und Gas für den Winter? Und wenn ja, was ist mit nächstem Jahr? Was kann ich selbst für die Versorgungssicherheit in Vorarlberg tun? Und wer hilft mir dabei? Eine mögliche Energieknappheit war bisher in Vorarlberg kein Thema. Dieses Bild hat sich im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie und den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stark verändert. Die Energiepreise am globalen Energiemarkt bleiben auf einem deutlich höheren Niveau als früher. Dies wirkt sich auch auf die privaten Haushalte aus.