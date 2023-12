Brauch der Weihnachtskrippe für alle Generationen

Buch. Krippenverein zeigt 25 Werke bei Ausstellung am dritten Adventwochenende.

Eine besinnliche und zugleich faszinierende zweitägige Präsentation gibt es traditionell im Vorfeld des Weihnachtsfestes im Bucher Gemeindesaal. Das Ganze kommt aber nicht von ungefähr, gibt es seit 1999 eigens einen Krippenverein in der Kleingemeinde. „Uns ist es ein Anliegen, den bedeutenden Krippenbrauch allen Generationen zu vermitteln“, weiß Obmann Helmut Stadelmann . Funktionäre und erfahrene Mitglieder stehen hierbei seit Schulbeginn den Kursteilnehmenden mehrmals pro Woche fachkundig zur Seite. Von einem temporären Trend kann allerdings nicht die Rede sein, stoßen die Krippenkurse seit jeher auf viel Interesse. „Erwachsene und Kinder erfreuen sich gleichermaßen an den kleinen Kunstwerken“, bringt es Obmann Stadelmann auf den Punkt.

Bei der Ausstellung am 16. Dezember (14.00 bis 22.00 Uhr) und Sonntag, 17. Dezember (9.30 bis 17.00 Uhr) werden auch die Ergebnisse aus dem Schnitzkurs unter Anleitung von Krippenbaumeister und Vizeobmann Eugen Flatz gezeigt. Für das leibliche Wohl bei der zweitägigen Präsentation ist gesorgt, so auch beim feierlichen Akt bei der Krippensegnung mit Pfarrer Marius Dumea und dem Musikernachwuchs „Kids on Dur“ am Samstagabend um 19.30 Uhr. (MST)