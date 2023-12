Steherqualität war beim Klosamarkt gefragt

Buch. Standesgemäßer Auftakt in den Advent trotz Wetterkapriolen.

Ursprünglich stellten sich die Organisatoren auf ein passables Wetter mit gemäßigten Temperaturen beim Klosamarkt ein – so jedenfalls zu Wochenbeginn die Prognose. Sorgenblicke gab es am Vortag der beliebten Marktveranstaltung, die in der Berggemeinde seit 1998 bis dato immer – eine Ausnahme bildeten die Pandemiejahre – auf die Beine gestellt wurde. Kräftiger Niederschlag in Form von Schneeregen sowie Wind zeichneten ein paar Stunden vor Eröffnung der Marktmeile ein tristes Bild. Tief winterlich hingegen die Situation am Folgetag, als das Team des Kameradschaftsbundes am frühen Morgen zum Großeinsatz für die Aufbauarbeiten ausrückte. „Wir kennen die Aufgabe von der Pike auf, reflektierte das eingespielte Team, das trotz der winterlichen Herausforderung 20 Marktstände sowie die benötigten Zelte zeitgerecht in Stellung brachte.