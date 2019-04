"Steh zu deiner Arbeit" - James Hersey im Interview

James Hersey stand schon auf den ganz großen Bühnen dieser Welt. Jetzt verschlug es ihn wieder einmal ins Ländle. VOL.AT traf den sympathischen Musiker zum Interview.

Spätestens seit seinem Hit “Miss you” aus dem Jahr 2016 ist der Wiener mit amerikanischen Wurzeln den meisten Österreichern ein Begriff. Wobei bereits 2015 seine Single “How hard I try” den Einstieg in die österreichischen und deutschen Charts schaffte. Aber nicht nur in Österreich, auch über die Grenzen hinaus, schaffte Hersey den musikalischen Durchbruch. So erreichte die Single “Miss You” Gold Status unter anderem in Italien und Kanada.