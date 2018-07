"Steffen ist ein großes Vorbild von A bis Z"

Jürgen Patocka nimmt als einziger Vorarlberger beim Abschiedsspiel von Rapid Urgestein Steffen Hofmann am Sonntag teil.

Wenn am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr in der mit 30.000 Zuschauern ausverkauften Allianz-Arena von Rekordmeister SK Rapid Wien das Abschiedsspiel von Urgestein Steffen Hofmann angepfiffen wird, ist mit Jürgen Patocka auch ein Vorarlberger mit von der Partie.

Unter anderem wird auch der ehemalige Deutschland Paradeverteidiger Philipp Lahm zusammen mit Jürgen Patocka im Team Steffen&Friends gegen Rapid Wien spielen. Von 2007 bis 2012, also fünf Saisonen lang, spielte Patocka (40) mit Steffen Hofmann zusammen in Hütteldorf in derselben erfolgreichen Mannschaft.