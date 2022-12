Stefan Maccani soll Torgarant in der Junkerau sein

Neuer Stürmer für den Eliteligaklub aus dem Bregenzerwald.

Mit Maccani wechselt ein Stürmer in die Junkerau, der in den vergangenen Jahren Tore am Fließband erzielte. In der Vorsaison durfte er für die Lochauer in der Vorarlbergliga 23 Mal über einen Treffer jubeln. In insgesamt 375 Pflichtspielen in seiner Karriere netzte der Bregenzer 275 (!) Mal in die Maschen. Vor seinem Engagement am Bodensee spielte der Standardspezialist unter anderem beim FC Hörbranz, beim FC Hard, bei Schwarz-Weiß Bregenz und auch in der Nachbargemeinde beim FC Schwarzenberg.