Stefan Maccani schießt Lochau ins Halbfinale

SV Lochau gewinnt gegen Bezau trotz dem zweimaligen klaren Rückstand dank dem Goalgetter.

Das war der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Lochau vs Bezau

Ein wahres Offensivspektakel lieferten sich die beiden VL-Vereine zwischen Lochau und Bezau. Dieser Cupkrimi wird wohl in die Geschichtsbücher eingehen. Dabei führten die Wälder mit Neocoach Christian Mendes im Leiblachtal mit 2:0 und 4:2, ehe Lochau das „verrückte“ Spiel noch drehten. Zwei Topstürmer standen dabei im Mittelpunkt: Dreifachtorschütze Thomas Ricardo Pineiro dos Santos durfte am Ende nicht jubeln. Lochau steht zum vierten Mal im Halbfinale des VFV Cup: Goalgetter Stefan Maccani war der Held des Abends. Der 32-jährige Vollstrecker war für Lochau goldwert und traf dreimal ins Schwarze, der Doppelpack in vier Minuten im Finish war spielentscheidend. Lochau trifft im Halbfinale auf den Sieger von FC Lustenau und Hohenems 1b und darf weiter wie Egg von der ersten Finalteilnahme träumen.