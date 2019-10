Stefan Maccani in Hörbranz auf Tor- und Rekordjagd

30-jähriger Topscorer verhilft den Leiblachtalern zu einem sportlichen Höhepunkt

Tore sind das Lebenselixier der Angreifer. 20 (!) von bisher 34 Treffer vom noch ungeschlagenen Landesliga Spitzenreiter FC Hörbranz gehen auf das Konto von Torjäger Stefan Maccani. Dabei gelangen ihm vierzehn Tore alleine aus dem Spielgeschehen heraus, dreimal verwertete er einen Freistoß und dreimal war Maccani per sicher verwandeltem Strafstoß erfolgreich. Der 30-jährige gelernter Stürmer befindet sich seit vielen Jahren in Hochform und in Torlaune und gehört landesweit zu den besten Scharfschützen im Amateurfußball. Niemand hat nur annähernd im Vorarlberger Amateurfußball in dieser Meisterschaft bislang so viele Treffer geschossen wie Stefan Maccani. „Mein Ziel ist es seit vielen Jahren in jedem Pflichtspiel zumindest ein Tor zu schießen. Es braucht aber dazu auch eine große Menge Portion Glück und Qualität“, sagt Goalgetter Stefan Maccani.

Ziel in dieser Saison ist für den Offensivkünstler der Meistertitel mit Hörbranz in der Landesliga. Eine gesunde Mischung an Routiniers und jungen Eigenbauspielern macht es für die Leiblachtaler derzeit aus, einen sportlichen Höhenflug zu erleben. Sieben Siege und zwei Remis stehen für Hörbranz heuer bislang auf dem Konto. Mit Exprofi Serkan Aslan steht Stefan Maccani ein idealer Assistgeber zur Verfügung. Vor einem Jahrzehnt spielte Maccani schon in Hörbranz und kehrte heuer im Sommer ins Leiblachtal zurück. Insgesamt hat Stefan Maccani in 299 (!) Pflichtsspielen 233 Tore geschossen, eine sehr beeindruckende Bilanz. Am letzten Sonntag, 6. Oktober, 14 Uhr, im Heimspiel gegen FC Dornbirn Amateure bestritt Maccani sein 300. Jubiläumsspiel. Stefan Maccani gilt im Unterhausfußball als Wandervogel. In den letzten zwölf Jahren stand er in Hörbranz, Schwarzenberg, Hard, Lochau, Frastanz, St. Gallenkirch, Viktoria Bregenz, SW Bregenz und in Sulzberg unter Vertrag. Seine Rekordsaison bestritt Maccani in Frastanz. Mit 38 (!) Treffern schoss er in Frastanz rekordverdächtig viele Tore in einer Meisterschaft, zum Aufstieg hat es für die Walgauer damals mit Platz fünf trotzdem nicht gereicht. In Lochau hatte Maccani mit 33 Toren sein Visier auch gut eingestellt. Sein sportliches Highlight neben den vielen Traumtoren zumeist aus Standards war der Aufstieg mit SW Bregenz als Vorarlbergligameister in die Regionalliga West.