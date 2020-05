"Stay Homas": Durchbruch in Isolation.

"Stay Homas": Durchbruch in Isolation. ©Instagram

"Stay Homas": Durchbruch in Isolation. ©Instagram

"Stay Homas": Der unglaubliche Erfolg von drei Musikern in Corona-Isolation

Es begann mit einem Bierchen und Texten wie "Please stay homa, don't want the corona"…