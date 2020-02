Staus rund um Skigebiete: Geduldsprobe für Autofahrer

Wie prognostiziert kam es in Vorarlberg am Samstag zu teils erheblichen Staus im Nahbereich der Skigebiete.

Traumwetter für Wintersportler und Urlauberschichtwechsel. Wie erwartet kam es am Samstagvormittag rund um die Skigebiete zu erheblichen Staus.

Den mit über zehn Kilometer längsten Stau verzeichnete der ÖAMTC in Vorarlberg auf der A14 und weiters auf der S16. In Richtung Arlberg betrug der Zeitverlust rund eine Stunde. In weiterer Folge wurde der Verkehr vor dem Langener- und dem Arlbergtunnel blockweise abgefertigt.