Stauprognose und Tipps für Urlaub mit dem Auto: ÖAMTC zum Ferienbeginn

Am Samstag beginnen die Sommerferien. Auf welchen Straßen mit Stau zu rechnen ist und was Sie beachten sollten, wenn Sie mit dem Auto verreisen, verrät ÖAMTC-Experte Jürgen Wagner.

Endlich ist es so weit: Am Freitag war der letzte Schultag, am Samstag beginnen in Vorarlberg die Sommerferien. Wer direkt zu Anfang der Ferien mit dem Auto in den Urlaub starten will, muss eine Extraportion Geduld aufbringen. Denn bereits am Wochenende wird eine Reisewelle erwartet.