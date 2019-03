Staudinger für glyphosatfreies Vorarlberg

Bregenz - Die SPÖ Vorarlberg macht einen neuen Vorstoß für ein glyphosatfreies Vorarlberg.

Anlass ist, dass der Kärntner Landtag am kommenden Donnerstag ein Verbot von Glyphosat im Haus- und Kleingartenbereich beschließt. Damit sei auch in Vorarlberg der Weg frei für eine solche Regelung, so SPÖ-Chef Martin Staudinger. „Wir müssen alles dafür tun, um Menschen, Tiere und Umwelt vor gefährlichen Giften zu schützen“, so Staudinger. Die SPÖ hat bereits vor einigen Monaten ein Glyphosatverbot vorgeschlagen. „Damals haben die anderen Parteien gesagt: Warten wir erst ab, ob das von einem Bundesland überhaupt beschlossen werden kann. Nachdem Kärnten jetzt das Glyphosatverbot beschließt, ist klar: es geht“, erklärt der Sozialdemokrat.