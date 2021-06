"Staubsauger" wechselt zum Belgischen Meister

Der Kamerunische A-Nationalspieler verlässt den SCR Altach nach vier Jahren.

Samuel Oum Gouet: „Ich habe hier in Altach die Chance bekommen, in Europa Fuß zu fassen und bin in einem tollen Umfeld zum Nationalspieler gereift. Der Verein ist für mich etwas ganz Besonderes und so fällt mir der Abschied alles andere als leicht. Ich nehme viele schöne Erinnerungen mit und bin dankbar, für die vielen tollen Momente, die ich hier in Altach erleben durfte.“