Stau wegen Überlastung beim Güterbahnhof Wolfurt

Weil die Zufahrt zum Güterbahnhof Wolfurt überlastet ist, staut es sich derzeit auf der L190 zwischen dem Kreiseverkehr Dornbirn Nord und der Straßenkreuzung der L41.

WKV-Präsident Peter Metzler fordert Verkehrslösungen

Die längst veraltete Zollstelle in Wolfurt ist dem Ansturm des internationalen Transitverkehrs längst nicht mehr gewachsen, was sichtlich zu chaotischen Umständen im Umfeld führt, so Metzler. Eine umfassende Modernisierung des Zollamtsgebäudes zu einem Mehrzweckgebäude, das alle Akteure unterbringt, sei unerlässlich. Noch werden Spediteure oft in behelfsmäßigen Containern einquartiert. "Das ist ein untragbares Provisorium, das seit der Übergangsregierung niemand mehr angepackt hat. Wir brauchen dringend einen modernen Amtsplatz, der eine Optimierung und Erweiterung der Stellplatzsituation für die Spediteure sowie die Digitalisierung der Abfertigungsprozesse einschließt", erklärt Metzler.