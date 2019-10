Stau nach Lkw-Unfall auf A14

Auf der A14 Richtung Arlberg hat es am Montagmorgen auf Höhe des Rastplatzes Sulz einen Unfall gegeben. Es staute sich bis Altach zurück.

Ein 53-jähriger Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges fuhr am Montagmorgen vom Rastplatz Sulz kommend in Fahrtrichtung Tirol auf die A 14. Ein 51-jähriger Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges fuhr in der Folge dem noch auf der Beschleunigungsspur befindlichen LKW des 53-jährigen ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralles entstand an beiden Sattelkraftfahrzeugen Totalschaden.