Stau im Ländle: Skiverkehr, Unfälle und Faschingsumzüge

Auf Vorarlbergs Straßen ist einiges los. Aktuell gibt es Stau auf der A14. Es ist mit Zeitverzögerungen zu rechnen.

Die Situation auf der A14 dauert voraussichtlich noch mindestens 2 Stunden an aufgrund von Reiseverkehr in die Skigebiete. In Rankweil gibt es am Samstag eine Vollsperrung aufgrund eines Faschingsumzuges.