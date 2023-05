Stau nach Unfall auf der A14

Kurz vor 8 Uhr kam es auf der A14 zwischen Wolfurt und Dornbirn Nord zu einem Verkehrsunfall.

Eine 42-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Donnerstagmorgen auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol. Die Frau fuhr dabei auf der mittleren Fahrspur, als sie auf Höhe Lauterach wegen Aquaplaning ins Schleudern geriet und in der Folge mit der Beton-Mitteltrennung kollidierte. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.