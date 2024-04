Statt zweimal Gold nur einmal Landesmeister

Das große Basketball-Sportfest bei der SMS Rankweil-West brachte nur Platz eins für die Burschen, die Mädchen wurden nur Dritter.

RANKWEIL. Großer Jubel, aber auch Tristesse brachte die Landesmeisterschaft im 3x3 School Jam im Basketball aus Sicht von dem Veranstalter Sportmittelschule Rankweil-West. Im zweitägigen Basketball-Fest in der neuen Mittelschulturnhalle vor mehreren Hunderten Zuschauern gab es nur einmal den so erhofften Titelgewinn und einmal nur den enttäuschenden dritten Endrang. Im neuen, sehr attraktiven Basketball-Bewerb wurde den vielen Schlachtenbummlern aus ganz Vorarlberg von den rund 550 jungen Aktiven beste Unterhaltung auf einem sehr hohen Niveau geboten. Dem „Basketball-Macher“ und langjähriger Pädagoge an der SMS Rankweil-West Peter Lins mit vielen ehrenamtlichen Helfern gebührt für die professionelle Abwicklung von 127 teilnehmenden Mannschaften ein großes Kompliment. An Spannung, Dramatik und einer wahren Nervenschlacht in den über zweihundert Matches fehlte es keineswegs. Die Burschen der Sportmittelschule Rankweil mit den Trainern Markus Lins und Johannes Khüny sowie den Spielern Edvard Pap, Samuel Hrach, Linus Kohler und Benjamin Walser setzten sich in einem wahren Krimi gegen die Alterskollegen der SMS Nenzing mit Trainer Frederik Koch erst in der Overtime mit 5:3-Punkten knapp durch. Dabei leisteten sich die Walgauer den Luxus in der Verlängerung gleich zwei Freiwürfe zu vergeben. Damit vertritt das Rankweiler Quartett die Ländle-Farben bei den Bundestitelkämpfen vom 5. bis 7. Mai auf dem Mozartplatz in Salzburg. Nach dem Titelgewinn im Vorarlberger Schulsport-Basketball gelang den Ranklern auch im zweiten Bewerb in dieser Sportart der Landesmeistertitel. Ausgerechnet im entscheidenden Moment konnten die Mädchen der SMS Rankweil-West mit Julia Mild, Ilena Bechtold, Jessica Rhomberg und Marie Moosbrugger die ganze Qualität auf dem Parkett nicht abrufen und verloren gegen den ewigen Rivalen der SMS Bregenz-Schendlingen im Halbfinale mit 1:2-Punkten. Wie im Vorjahr scheiterte die Rankweilerinnen an dem starken Gegner aus der Vorarlberger Landeshauptstadt. Im normalen Basketball-Endspiel auf Landesebene hatten die Spielerinnen von den Trainern Peter Lins und Judith Mößlang gegen Bregenz mit 35:33-Punkten knapp die Nase vorne. Neben Rankweil und Bregenz-Schendlingen wurden die jungen Sportler aus Wolfurt und Nenzing, beide im Bewerb-Mini, Erster und konnten das Ticket nach Salzburg lösen. Für die Sportmittelschule Rankweil-West war der Sieg im Basketball School-Jam schon der vierte Landesmeistertitel in dieser Saison. So viele erste Endplätze gab es für die erfolgshungrigen Sportler in der langen Geschichte noch nie. Basketball und Handball sowie das Rudern wird im Unterricht in Rankweil weiter stark forciert. Nächste Teilnahme für die jungen Rankweiler Basketballer in der Klasse Burschen und Mädchen sind die bundesweiten Titelkämpfe, welche vom 16. bis 19. April in Tulln in Niederösterreich über die Bühne gehen werden. Im großen Showdown messen sich die Rankler mit den stärksten Mannschaften aus ganz Österreich und hoffen zumindest auf einen Podestplatz, sprich Medaillengewinn. VN-TK