Statt Fußballprofi hat nun das Studium den Vorrang

Ein Altacher Jungprofi löst den Vertrag bei den Rheindörflern auf.

Der Rankweiler wird mit dem kommenden Wintersemester ein Studium in Innsbruck beginnen und hat sich deshalb dazu entschieden, seine Fußballkarriere im Amateurbereich fortzusetzen.



Baldauf wechselte im Sommer 2021 von der Akademie Vorarlberg zum SCR Altach und war in der vergangenen Saison an den FC Dornbirn in die 2. Liga verliehen. Für die Rothosen bestritt er zehn Pflichtspiele. In der laufenden Spielzeit kam er bislang elfmal für die SCRA Juniors zum Einsatz und traf dabei fünfmal.



Thomas Baldauf

Geburtsdatum: 26.08.2003

Nationalität: Österreich

Position: Mittelfeld

Beim SCRA seit: 01.07.2021