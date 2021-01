Statt der Birkenwiese ist das Rheinaustadion das neue Zuhause

Ein Spieler von FC Mohren Dornbirn wechselt zum Vorarlbergligaklub FC Höchst

In der letzten Saison 2019/2020 hatte der großgewachsene Innenverteidiger Julian Krnjic (20) gegen Austria Klagenfurt (90 Minuten) und Liefering (58 Minuten) schon zwei Einsätze in der ersten Kampfmannschaft von FC Mohren Dornbirn im Aufstiegsjahr in der 2. Liga. Der Präsenzdienst außerhalb in Vorarlberg stoppte die sportliche Karriere in den letzten Monaten. Nun nach Abschluss des Bundesheeres kann sich der FC Dornbirn Eigenbauspieler wieder voll und ganz dem Fußballsport widmen. Im Frühjahr 2021 wechselt der erst 20-jährige Abwehrspieler auf Leihbasis von FC Dornbirn zum Vorarlbergligaklub FC Höchst.