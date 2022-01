Statt 50.000 Fans wenigstens tausend Besucher im Stadion

Der legendäre WC-Slalom der Herren in Schladming geht vor Zuschauern über die Bühne.

Am 25. Jänner findet in Schladming das legändere Nightrace statt. Aufgrund der aktuellen Covid19-Verordnungen ist es leider auch dieses Jahr nicht möglich tausende Zuseher, wie aus der Vergangenheit gewohnt, in die Planai-Arena zu lassen. Alle bereits gekauften Tickets werden zu 100% an den jeweiligen Verkaufsstellen rückvergütet.