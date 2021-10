Statistik spricht für Vienna Capitals und gegen Dornbirn

Im Heimspiel im Messeeisstadion hoffen die Bulldogs endlich die Negativserie zu beenden.

Ice Hockey League, Fr, 08.10.2021, 19:15: Dornbirn Bulldogs - spusu Vienna Capitals

Für die Vienna Capitals startete am Donnerstagvormittag der erste Roadtrip der Saison. Österreichs Hauptstadtklub trifft am Freitag auswärts auf die Dornbirn Bulldogs und ist bereits am nächsten Tag bei den Haien in Innsbruck zu Gast. Bei den Caps, die mit sechs Punkten aus sechs Spielen derzeit auf Rang 13 der Tabelle liegen, steht Neuzugang Joel Lowry vor seinem Debüt. Für die neuntplatzierten Vorarlberger gab es in den beiden Spielen am letzten Wochenende nur einen Punkt (auswärts in Bruneck). Gegen Wien tat sich Dornbirn in der Liga-Historie stets schwer – die letzten sechs Duelle im Messestadion gingen allesamt an die Caps. Insgesamt verbuchten die Bulldogs in 19 Partien sechs Siege.