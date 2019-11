Statikfehler: Hotelzubau und Wohnblock müssen weichen

Der Fall ist eine Katastrophe für die Bauherren und kratzt am Image der Vorarl­berger Baubranche: Gleich bei zwei Rohbauten wurden jüngst derart massive statische Mängel festgestellt, dass sie komplett abgerissen werden müssen.

Sowohl der für die Statik zuständige Bauingenieur als auch die Architekten waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen oder wollten sich nicht äußern. Auch die betroffene Hoteliersfamilie in Faschina hält sich bedeckt. „Es ist eine sehr schwierige Sitiuation für uns, wir möchten derzeit nichts dazu sagen“, sagte Hildegard Sperger gegenüber der NEUE am Sonntag. Die Kammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten für Tirol und Vorarlberg bestätigt die Vorfälle. Standesrechtliche Konsequenzen werden nicht ausgeschlossen. Ein Statiker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, spricht von einer „Katastrophe“. „Einem seriösen Ziviltechniker“, sagt er, „wäre so etwas nicht passiert“.