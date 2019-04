Startschuss für Rennen um dritten Platz

Austria Lustenau hat Liga-Podestplatz im Visier.

Letztes Wochenende konnte Austria Lustenau-Trainer Gernot Plassnegger die Reise zum FC Liefering aus gesundheitlichen Gründen nicht mitmachen ‑ prompt siegte man mit 2:1. Deshalb scherzte der 41-Jährige in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel heute (16.30 Uhr) gegen BW Linz: „Künftig werde ich bei Auswärtsspielen zuhause bleiben, wenn es Glück bringt. Aber die Mannschaft verrichtet seit Wochen gute Arbeit im Training, hat sich in Liefering endlich belohnt dafür, und nun wollen wir den Schwung mitnehmen und auch zuhause voll punkten.“

Tabelle nach oben klettern

Punkt um Punkt will man sich in Richtung des dritten Liga-Platzes bewegen. Den hat aktuell der Gegner inne, der aber mit einigen Personalproblemen zu tun hat. Mit Bernhard Janeczek (Knöchel), Canillas (Syndesmosebandeinriss), Manuel Hartl (Knöchel), Lukas Tursch (Oberschenkel) und Thomas Fröschl (Muskelfaserriss) fehlt den Oberösterreichern ein starkes Quintett. „Dazu ist BW nicht mehr so stabil wie im Herbst. Wir wollen die Tabelle hochklettern,“ erklärt Plassnegger. Ein Mutmacher dafür ist auch die aktuelle Heimserie der Grün-Weißen. 19 Punkte konnte die Austria rund um den 17-fachen Torschützen Ronivaldo bereits zuhause einfahren. Seit sechs Heimspielen ist man im Planet Pure Stadion unbesiegt. Trotzdem will der Trainer mehr sehen von seiner Truppe: „In den restlichen neun Spielen wollen wir unsere eigenen Stärken und Qualitäten ausspielen. Und natürlich möchten unseren treuen Fans ein tolles Spiel bieten.“ Personell sollte sich nicht viel ändern. Goldtorschütze Lucas Barbosa wird wohl wieder in die Joker-Rolle schlüpfen. VN-tk