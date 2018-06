Startschuss für die "Rund Um"

Zum 68. Mal heißt es am 1. Juni „Leinen los und volle Fahrt“. Dann starten rund 350 Segelschiffe mit ihren weißen XXL-Servietten in die Nachtlangstrecken-Regatta „RUND UM“ und eröffnen den Wettkampf um den Segler-Oskar, das Blaue Band vom Bodensee.

Die „Rund Um“ ist Herzstück und sportlicher Höhepunkt der Lindauer Seglertage, die vom 31. Mai bis 3. Juni das spektakuläre Segel-Großereignis im Lindauer Hafen begleiten. Sie bringen für vier Tage ein heiteres und maritimes Lebensgefühl an die Hafenpromenade.

Am Freitag, 1. Juni 2018, fällt schließlich um 19.30 Uhr der Startschuss zur 68. „Rund Um“. Rund 350 Segelboote fahren vor der Kulisse des Alpenpanoramas dem Sonnenuntergang entgegen. Während der Nacht beobachten die Fans im LSC-Festzelt das Geschehen auf See live über GPS-Live-Tracking: Von Regattaexperten moderiert erfahren Sie alles über die spannenden Positionskämpfe auf See.