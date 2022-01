Start-up vibe: Abo-Modell für E-Mobilität bald im Ländle

"Netflix" für E-Autos: Investor Christian Clerici und Brand-Managerin Katharina Wirth-Gorbach geben im VOL.AT-Video Einblick in ein E-Mobiliäts-Konzept für alle.

E-Mobilität erfreut sich in Vorarlberg wachsender Beliebtheit, liegt man doch mit einer Zulassungsquote von 16,7 Prozent (Zeitaum Jänner bis November 2021) im österreichweiten Spitzenfeld. Dem Trend noch mehr Auftrieb verleihen will das innovative Start-up vibe. Unter dem Slogan "vibemovesyou" informieren Christian Clerici (Head of Content & Creation) und die gebürtige Lauteracher Brand-Managerin Katharina Wirth-Gorbach (Head of Marketing & Brand) über das Abo-Modell für E-Mobilität.