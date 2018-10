Start-up-Methoden anwenden

Innovation Lab der illwerke vkw geht moderne Wege.

Die Versorgung des Landes mit Strom und Wärme. Das ist eines der Hauptziele der Vorarlberger Kraftwerke (VKW). Beständigkeit und Sicherheit sind da entscheidende Werte. „Schnellschüsse“ und nicht vollkommen ausgetestete Produkte sind deshalb etwas, wofür das größte Energieunternehmen des Landes nicht bekannt ist. Gleichzeitig entwickeln sich aber laufend neue Produkte, die von kleinen, sehr schnell agierenden Unternehmen gestartet werden. In der Start-up-Landschaft ist Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit wichtig: wer sein Produkt nicht dem Markt anpasst, verliert – und wer als Zweiter kommt, hat bereits verloren. Auch im Energiesektor sorgen Start-ups international für Aufsehen. Die VKW haben sich deshalb entschlossen, Raum für Start-upMethoden zu schafen. Mit dem Innovation Lab wurde ein Tochterunternehmen gegründet, das wie ein Start-up arbeitet. Innovative Ideen sollen hier entwickelt und geprüft werden: was sich als gut erweist, wird ausgebaut, alles andere dient als Lernstof für spätere Projekte. Ein gutes Beispiel für diesen Ansatz ist der Stromify Marktplatz. Dabei geht es darum, lokale Energieproduzenten und den Endverbraucher direkt zusammenzubringen. Ähnlich wie das Gemüse vom lokalen Bauern soll auch der Strom direkt bezogen werden. Einen derartigen Marktplatz zu entwickeln, bedarf großer Ressourcen und noch ist ofen, ob in Vorarlberg ein derartiges Produkt Abnehmer inden kann. „Wir haben uns entschieden, das zu testen“, erklärt Alex Schmidt. Als Vorbild nennt er AirBnB. Die Entwickler des heute omnipräsenten Zimmervermittlers haben, als sie das Unternehmen starteten, zwei Dinge getestet: Wäre jemand bereit, Geld dafür zu bezahlen, bei Ihnen in der Wohnung auf einer Luftmatratze zu schlafen?