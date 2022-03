Start für das Unternehmen Rückkehr in das Oberhaus

Mit zwei Heimspielen beginnt der VC Wolfurt die Aufstiegsrunde für die 1. Bundesliga.

Ein großer Name in Volleyball Österreich ist am Wochenende in Wolfurt zu Gast: Ex-Serienmeister Hotvolleys Wien. Auf Grund von Terminproblemen verzichten die Hotvolleys auf ihr Heimrecht und somit wird das Hin- und das Rückspiel am gleichen Wochenende in Wolfurt ausgetragen.