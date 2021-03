Start für bessere Verbindung zwischen Hard-Fußach und Lustenau

Am Dienstag erfolgt der Spatenstich zum neuesten Lückenschluss im Vorarlberger Radroutennetz zwischen Hard/Fußach und Lustenau.

Als eines der Leuchtturmprojekte in Vorarlberg und wichtiger Lückenschluss gilt das Projekt „Alpla Radweg“, welches sich über die Gemeindegebiete Hard und Fußach erstreckt und die Gemeinden Lustenau und Hard auf direktem Weg verbindet. Hier wurde 2009 entlang des Lustenauer Kanals ein ca. 1,5km langer, asphaltierter Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,5m inkl. Radwegbrücke errichtet. In einem nächsten Schritt soll der bestehende Weg in Richtung Bahnhof Lustenau alltagstauglich ausgebaut werden.