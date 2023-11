Start des Lawinenwarndienstes für die Wintersaison 2023/24

Der Lawinenwarndienst des Landes Vorarlberg wird auch im Winter 2023/2024 täglich aktuell zur Schnee- und Lawinensituation in den Bergen mit daraus resultierender Gefahreneinstufung informieren.

Wie bereits in der vergangenen Saison wird auch wieder ein Prognosebericht am Vorabend (voraussichtlich 18 Uhr) erstellt und veröffentlicht. Eine allfällige Aktualisierung erfolgt am Folgetag um 8 Uhr. In kritischen Situationen werden auch Sonderlageberichte erstellt.