"Starship" nach Start explodiert - Für Musk ein Erfolg

Das größte jemals gebaute Raketensystem "Starship" ist bei seinem ersten Testflug wenige Minuten nach dem Start auseinandergebrochen.

Das zeigten Live-Bilder am Donnerstag. SpaceX übertrug den Start per Livestream auf Youtube.

all

all

self

self

Musk wertet Start als Erfolg

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bewertete den Test trotzdem als Erfolg. "Als wenn der Flugtest nicht schon aufregend genug gewesen wäre, gab es ein rasches ungeplantes Auseinanderbrechen des 'Starship' vor der Trennung der Stufen", teilte SpaceX per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Der Technologie-Milliardär selbst plant schon den nächsten Versuch. "Glückwunsch an das SpaceX-Team für einen aufregenden Teststart von Starship!", schrieb er auf Twitter. "Wir haben für den nächsten Teststart in einigen Monaten viel gelernt."

all

all

self

self

"Bei so einem Test hängt der Erfolg davon ab, was wir lernen, und der heutige Test wird uns dabei helfen, die Zuverlässigkeit von 'Starship' zu verbessern", hieß es weiter. Das Team werde die Daten des Tests nun ausgiebig auswerten und auf einen nächsten Teststart hinarbeiten.

"Weit genug von der Startrampe"

SpaceX sprach von einem "schnellen ungeplanten Auseinanderbrechen vor der Stufentrennung". SpaceX-Ingenieurin Kate Tice sagte, die Rakete habe erfolgreich von der Startrampe abgehoben. Das sei es, worauf SpaceX gehofft habe. Musk selbst hatte im Vorfeld des Testflugs von einem "sehr riskanten Flug" gesprochen: "Wenn wir weit genug von der Startrampe kommen, bevor etwas schief läuft, dann würde ich das glaube ich als Erfolg ansehen. Sie soll nur nicht an der Startrampe explodieren."

"Starship" war am Donnerstag in Brownsville im US-Staat Texas zunächst mit viel Feuer und Rauch von der Erde abgehoben. Wenige Minuten später - kurz vor der Trennung der beiden Raketenstufen - war dann aber auf den Live-Bildern zu sehen, wie das Raketensystem zu taumeln begann und schließlich mit Feuer zerbrach. Eigentlich hätte der Test noch rund 90 Minuten andauern und mit der Landung beider Stufen beendet werden sollen.

"schnelle, außerplanmäßigen Demontage"

"Als wenn der Flugtest nicht schon aufregend genug gewesen wäre, gab es ein rasches ungeplantes Auseinanderbrechen des 'Starship' vor der Trennung der Stufen", hatte SpaceX per Kurznachrichtendienst Twitter unmittelbar nach der Explosion mitgeteilt. "Bei so einem Test hängt der Erfolg davon ab, was wir lernen, und der heutige Test wird uns dabei helfen, die Zuverlässigkeit von 'Starship' zu verbessern", hieß es weiter. Das Team werde die Daten des Tests nun ausgiebig auswerten und auf einen nächsten Teststart hinarbeiten.