Stars feiern amerikanische Mode bei New Yorker Met-Gala

Mit überdimensionalen Roben, Jeans-Stoffen, Cowboy-Hüten und viel Rot, Weiß und Blau haben Stars wie Billie Eilish, Lil Nas X, Sharon Stone, Simone Biles und Lorde bei der Met-Gala die amerikanische Mode gefeiert.

"Ich bin so dankbar dafür, wie viel Mühe sich die Menschen geben, wie viel Spaß sie zu haben und wie mutig sie zu sein scheinen", sagte Gastgeberin Anna Wintour, Chefin der Modezeitschrift "Vogue". Sie schritt am Montagabend (Ortszeit) als eine der ersten über den roten Teppich vor dem New Yorker Metropolitan Museum. Mit dem Spektakel wurde eine Ausstellung über amerikanische Mode eröffnet - "In America: A Lexicon of Fashion".