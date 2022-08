Stars der Nordischen Kombination im Montafon

Spektakel auf der Sprungschanze in Tschagguns und in Partenen sind garantiert.

Die Sprungbewerbe werden im Schanzenzentrum in Tschagguns ausgetragen, die Laufbewerbe finden auf Skirollern auf einem attraktiven und anspruchsvollen Rundkurs in Partenen statt. Top-Athletinnen und Athleten aus 12 Nationen, unter ihnen Weltmeister und Olympiasieger, werden wieder im Montafon am Start sein. Im Fokus stehen dabei natürlich die österreichischen Kombinierer um Johannes Lamparter und Mario Seidl.

Und für die jüngsten Skispringerinnen und Skispringer gibt es am Samstag, den 3. September die Möglichkeit erste Versuche im Skispringen in Tschagguns zu machen. Bei der Mobilen Schanze können sich alle interessierten Kinder bis Jahrgang 2012 und jünger kostenlos und bei fachmännischer Betreuung, über die eigenen Grenzen trauen.

Am Samstagabend sorgt die Band „Black Diamond“ und am Sonntagabend „Chelijah“ bei der Vermuntbahn in Partenen, im Anschluss an die Siegerehrungen, für ausgelassene Stimmung. Der Eintritt zu allen Sportbewerben sowie zu den Konzerten ist frei. Es wird kein Ticket benötigt. Für die kostenlose An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Veranstalterticket von V-Mobil nötig.