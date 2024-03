Stärkste Saison der Wälder ging zu Ende

In Klobenstein gab es gleich einige Rückkehrer auf dem Eis. Auf Seiten der Rittner Buam waren Szypula und Amorosa wieder im Line Up, bei den Gästen konnte Henri Auvinen nach seiner Verletzung erneut ins Spielgeschehen eingreifen. Außerdem bekam Jussi Tupamäki erstmals in dieser Serie die Möglichkeit, Luca Erne und Yannik Lebeda einzusetzen. Im Spiel selbst gab es für die Wälder nach gerade einmal 25 Sekunden eine kalte Dusche. Szypula feuerte einen harmlosen Schuss ab, der unglücklicherweise von Daniil Kulintsevs ausgestreckten Hand in das eigene Tor abgefälscht wurde. Davon unbeirrt setzten die Gäste ihre Angriffe fort, konnten dabei teilweise nur regelwidrig eingebremst werden. Das daraus resultierende Powerplay wurde nicht genutzt, aber auch die Gastgeber konnten nach einer Strafe gegen Marlon Tschofen ihre Führung nicht ausbauen. Dafür klingelte es in der 16. Minute hinter Colin Furlong. Yannik Lebeda blockierte dem gegnerischen Torhüter die Sicht, Luca Erne brachte einen Pass auf Laurin Wempe, der abzog, während Philipp Pöschmann auf halbem Weg noch entscheidend abfälschte. (Individualsponsor Beo Projekt GmbH gratuliert seinem Spieler.)