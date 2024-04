Starkregen sorgt für Chaos in Dubai: Natürliche Phänomene oder gezielte Eingriffe?

Dubai erlebt historische Regenfälle, die ganze Stadt steht unter Wasser. Ist Cloud Seeding die Ursache für dieses Wetterphänomen? Auf Social Media gibt es bereits viele Theorien dazu.

In nur wenigen Tagen verwandelte sich Dubai von einer sonnendurchfluteten Wüstenstadt in ein überschwemmtes Gebiet mit massiven Regenfällen. Mehr als 140 Liter Regen pro Quadratmeter fielen an einem Tag, eine Menge, die normalerweise dem Jahresniederschlag gleicht.