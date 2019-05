Starkregen in Vorarlberg erwartet - Einsatzkräfte in Bereitschaft

Bregenz– Laut der aktuellsten Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist mit starken Niederschlägen in Vorarlberg zu rechnen.

70 bis 200 Millimeter Regen

Ein Tiefdruckgebiete über den Alpenraum sorgt für Regen, mit Schwerpunkt an der Nordseite der Alpen. „Vor allem im Gebiet von Vorarlberg über Nordtirol und Salzburg bis zum Salzkammergut kommen von Montag bis Mittwoch in vielen Regionen 70 bis 120 Millimeter Regen zusammen”, sagt Simon Hölzl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). „Vereinzelt sind sogar 150 bis 200 Millimeter Regen zu erwarten, besonders im Bereich des Bregenzerwalds inklusive der Pfänderregion. Bei derartigen Regenmengen in so kurzer Zeit sind Muren und zumindest kleinräumige Überschwemmungen möglich.”