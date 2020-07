Hamilton fährt Konkurrenz in Grund und Boden

Der Weltmeister gewinnt das Qualifying im verregneten Spielberg. Er ließ Red Bull-Pilot Max Verstappen und McLaren-Mann Carlos Sainz weit hinter sich.

Weltmeister Lewis Hamilton startet beim Grand Prix der Steiermark von der Pole Position. Der Brite war am Samstag im Qualifying auf dem nassen Red Bull Ring der Schnellste, er ließ Red Bull-Pilot Max Verstappen und McLaren-Mann Carlos Sainz direkt hinter sich. Das zweite Rennen der Formel-1-WM 2020 in Spielberg steigt am Sonntag, 15.10 Uhr.