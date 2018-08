Starkoch und "Sterne-Weltmeister" Robuchon gestorben

Frankreich trauert um den renommierten Spitzenkoch Joel Robuchon. Der Chef einer weltweiten Gastronomiegruppe starb am Montag im Alter von 73 Jahren in Genf.

Dann schuf er ein Gastronomiereich, in dem die Sonne nicht untergeht. Häuser gibt es in den USA, in London und in Asien. In Paris trägt unter anderem das Zwei-Sterne-Lokal “L’Atelier de Joel Robuchon – St.Germain” seinen Namen. Im Millionärsparadies Monaco steht ebenfalls ein Zwei-Sterne-Haus.