Starkes Tourismusjahr

Tourismusverein kann auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückblicken.

Der Tourismusverein Braz mit Obmann Thomas Walch ist ein Mitglied der Alpenregion Bludenz und bietet den Gästen eine tolle Infrastruktur während ihres Aufenthaltes in Braz. Wanderwege, Loipe im Winter und Schwimmbad im Sommer werden aber auch gerne von den Einheimischen genutzt. Mit knapp 51000 Nächtigung zählt das Jahr 2018 zu einem der stärksten Jahre in der Vereinsgeschichte. In Braz befinden sich 80 Ruhebänke, die nach dem Winter nun gerade wieder aufgestellt werden. Außerdem verfügt der Ort über ein tolles Wanderwegenetzes. Leider ist der Weg zum Masonwasserfall immer noch auf unbestimmte Zeit gesperrt. Eine Neuheit bildet der „Sunnaweg“, der von Nüziders bis zum Hotel Traube führt und von Christof Thöny geschichtlich aufbereitet wurde. Zudem wurde der Allmeinwasserfallweg wieder aktiviert und bildet eine weitere Wandermöglichkeit in Braz. Das neue Klostertalbuch bietet interessante Einblicke in das Tal. Obmann Thomas Walch betonte die Wichtigkeit der Partnerschaft mit den Klostertaler Bergbahnen.