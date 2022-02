Starkes FC Dornbirn führte 2:1 gegen Tirol, aber verlor

2:4-Niederlage im Testspiel der Rothosen gegen den Bundesligisten.

Freundschaftsspiele und Meisterschaft sind zwei Paar Schuhe. Deshalb darf man den Test von FC Dornbirn gegen den Bundesligist WSG Tirol nicht überbewerten. Allerdings präsentierte sich der Zweitligist aus der Messestadt mindestens eine Stunde lang bärenstark. Mit dem Herbst ist die Mannschaft von FC Dornbirn nicht mehr vergleichbar. Die Rothosen mit den fünf Neuzugängen haben viel an Qualität dazugewonnen. Mario Stefel verwandelte einen Handelfmeter bombensicher zum 1:1. WSG Tirol Leihgabe Stefan Lauf brachte Dornbirn in der zweiten Spielhälfte sogar in Front. Erst als Dornbirn einige junge Kaderspieler einwechselte kam Tirol noch zum 4:2-Testsieg.